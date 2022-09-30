Olay, akşam saatlerinde Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ramazan E. ve Yasin D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MALATYA'DA HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA 2 YARALI, 5 GÖZALTI - Son Dakika

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