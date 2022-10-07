Malatya haberi! Malatya'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi - Son Dakika
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Malatya haberi! Malatya'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi

07.10.2022 16:16
Malatya haberi! Malatya'da okul servisi şoförlerine eğitim verildi

Malatya haber: Malatya'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle okul servisi şoförlerine eğitim verildi.

Malatya'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle okul servisi şoförlerine eğitim verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ile Minibüsçüler ve Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı temsilcilerinin katıldığı eğitimde, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda bilgilendirme yapıldı.

Bu kapsamda araç özellikleri, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesi, trafik işaret ve levhalarına uyma, şerit izleme ve değiştirme, takip mesafesi, yolcu indirme, bindirme, uykusuz ve yorgun araç kullanımı gibi konularda meydana gelebilecek kazalarda can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla eğitim verildi.

Okul servis araçlarında bulunması gereken şartlar, servis şoförü ve rehber personelle ilgili bilinmesi gereken kurallar, öğrencilerin uyması gereken kurallar, velilerin bilmesi gereken kurallara da eğitimde yer verildi.

Şoförlere güvenli servis kullanım kartı ile bilgilendirici el broşürü verildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

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