Malatya haberi... Malatya'da otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya haberi... Malatya'da otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

07.10.2022 16:44
Malatya haberi... Malatya'da otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Malatya haberlerine göre Malatya'da bir otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da bir otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir araçtan yaklaşık 100 bin lira değerinde döviz ve lira çalarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen 4 zanlı, il dışına kaçacakları sırada Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan paralar ise sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya haberi... Malatya'da otomobilden para hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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