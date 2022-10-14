Malatya haberi... Malatya'da ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya haberi... Malatya'da ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi

14.10.2022 09:30
Malatya haberi... Malatya'da ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi

Malatya haber... Malatya'da jandarma ekipleri, ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya'da jandarma ekipleri, ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bir şüphelinin yasa dışı av tüfeği satışı yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlının aracında ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya haberi... Malatya'da ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya haberi... Malatya'da ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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