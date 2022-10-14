Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bir şüphelinin yasa dışı av tüfeği satışı yaptığını belirledi.

Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya haberi... Malatya'da ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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