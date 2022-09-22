Malatya haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
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Malatya haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

22.09.2022 15:04
Malatya haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Malatya gündem haberi: MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Adresleri ve araçlardaki aramalarda 6 kilo esrar, 105 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 750 TL ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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