İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Adresleri ve araçlardaki aramalarda 6 kilo esrar, 105 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 750 TL ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya haberi... Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

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