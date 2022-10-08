Koliyi Diyarbakır 'da emanete veren bir şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya haberi... Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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