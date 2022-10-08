Malatya haberi... Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya haberi... Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi

08.10.2022 16:16
Malatya haberi... Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi

Malatya haberler: Malatya'da durdurulan yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Malatya'da durdurulan yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada bir koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Koliyi Diyarbakır'da emanete veren bir şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya haberi... Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya haberi... Malatya'da yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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