İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 839 uyuşturucu hap, 1 kilo 29 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 980 TL ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya haberi... Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

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