Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi Kasap Pazarı civarında iki grup arasında "laf atma" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada M.K, M.N. ve Ş.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Malatya haberleri! Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika