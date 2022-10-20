Malatya haberleri! Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya haberleri! Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

20.10.2022 20:14
Malatya haberleri! Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya haberi... Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi Kasap Pazarı civarında iki grup arasında "laf atma" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K, M.N. ve Ş.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Malatya, Güncel, Son Dakika

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