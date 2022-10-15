Malatya haberleri... Malatya'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika
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Malatya haberleri... Malatya'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

15.10.2022 15:33

Malatya 3. sayfa haberi | Malatya'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan araç geçtiği karşı şeritte otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Malatya'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

MALATYA - Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan araç geçtiği karşı şeritte otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kayseri istikametine seyir halinde olan A. K. İdaresindeki 44 KZ 177 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünde çıkarak geçtiği karşı şeritte B.K. yönetimindeki 44 BB 964 plakalı Honda marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücülerle birlikte E.D.,B.A.,İ.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İsmail D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya haberleri... Malatya'da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı - Son Dakika

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