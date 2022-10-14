Malatya haberleri! Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya haberleri! Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi

14.10.2022 09:27
Malatya haberleri! Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi

Malatya haberleri: MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

MALATYA'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi'ndeki şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya haberleri! Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya haberleri! Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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