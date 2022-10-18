Malatya 'da polis tarafından 'torbacı' olarak tabir edile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ile silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya haberleri! Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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