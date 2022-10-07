Malatya haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika
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Malatya haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

07.10.2022 11:10
Malatya haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Malatya haberi... MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 6 kilo 375 gram skunk, 1 kilo 54 gram sentetik kannabinoid, 302 sentetik ecza hap, 51,18 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 şüphelinin de işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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