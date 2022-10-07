İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 6 kilo 375 gram skunk, 1 kilo 54 gram sentetik kannabinoid, 302 sentetik ecza hap, 51,18 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 şüphelinin de işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.