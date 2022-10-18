Malatya haberleri: Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 18 gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Malatya merkezli 5 ilde düzenlenen baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında; örgütün güncel yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için 'Gazi Turgut Aslan' operasyonu başlatıldı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, polis ekiplerince Malatya, Yozgat, Niğde, Samsun ve Ankara'da belirlenen çok sayıda adreste arama yaptı. Operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.