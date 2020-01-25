Malatya halkı geceyi sokakta geçiriyor - Son Dakika

Kimisi şiddetli depremden sonra kendilerini dışarı attıklarını ifade ederken, kimisi de panik yaşadıklarını kaydetti. - MALATYA

Artçı depremlerin de sürmesi nedeniyle vatandaşlar soğuk havaya rağmen evde oturmayıp, dışarıda ateş yakarak ısınıyor.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli depremin şiddetle hissedildiği Malatya 'da vatandaşlar kendilerini dışarı atıp, ateşte ısınıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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