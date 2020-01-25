Malatya halkı geceyi sokakta geçiriyor - Son Dakika

Malatya halkı geceyi sokakta geçiriyor
6 saat önce
Elazığ Sivrice ilçesi merkezli depremin şiddetle hissedildiği Malatya'da vatandaşlar kendilerini dışarı atıp, ateşte ısınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
Elazığ Sivrice ilçesi merkezli depremin şiddetle hissedildiği Malatya'da vatandaşlar kendilerini dışarı atıp, ateşte ısınıyor.
Artçı depremlerin de sürmesi nedeniyle vatandaşlar soğuk havaya rağmen evde oturmayıp, dışarıda ateş yakarak ısınıyor.
Eve girmeyip dışarıda zaman geçiren vatandaşlar, deprem anını anlattılar.
Kimisi şiddetli depremden sonra kendilerini dışarı attıklarını ifade ederken, kimisi de panik yaşadıklarını kaydetti. - MALATYA
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