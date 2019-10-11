Son Dakika Haberleri: Malatya Hava limanında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildi
Son Dakika Güncel Malatya Hava limanında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildi

Malatya Hava limanında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildi

2 saat önce

Malatya Hava limanında geçen Eylül ayında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Malatya Hava limanında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildi, System.String[]

Malatya Hava limanında geçen Eylül ayında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı hava limanı istatistiklerine göre, Eylül ayında Malatya Hava limanı iç hat yolcu trafiği 58 bin 96, dış hat yolcu trafiği bin 950 ile birlikte toplam yolcu trafiği ise 60 bin 46 oldu.


Bu yılın Eylül ayında Malatya Hava limanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 426, dış hatlar uçak trafiği 17 olmak üzere, toplam uçak trafiği 443 olarak gerçekleşti.


Malatya Hava limanı yük, Geçtiğimiz eylül ayında kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplamda 604 ton oldu.


Bu arada, Malatya Hava limanı 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 553 bin 123, uçak trafiği 3 bin 961, yük trafiği ise, kargo, posta ve bagaj 5 bin 101 ton olarak gerçekleşti. - MALATYA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Malatya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliler heyecanla bekliyor! En düşük maaş bin 800 liraya yükselebilir
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:42:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Hava limanında 60 bin 46 yolcuya hizmet verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]