Malatya Havalimanı, erişilebilirlik belgesi aldı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Malatya ili Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Malatya Havalimanı erişilebilir hizmet binası olarak kabul edildi.

Engelli bireyleri toplumun bir parçası olarak görüp, onların hayata aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacak şekilde kamu ve özel sektör hizmetlerine erişilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla kurum içinde ve çevresinde düzenleme yapan kamu kurum ve kuruluşlarına verilen Erişilebilirlik Belgesi, Vali Aydın Baruş tarafından, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz'e verildi.

Malatya Havalimanı ve çevresinde engelli vatandaşlara yönelik yapılan düzenlemeleri inceleyen Vali Baruş yaptığı konuşmada, "Havalimanına gelen engelli vatandaşlarımız hiçbir zorluk yaşamadan girişten itibaren uçağa binene kadar ulaşımlarına ilişkin herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için tedbirler alındı. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden olan Havalimanı hizmetlerinden bu şekilde kendileri açısından zorluk oluşmadan yararlanacak olmaları, vatandaşlarımıza eşit hizmet götürülmesi açısından da son derece önemli bir husus. Burada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün ve Erişilebilirlik İzleme Komisyonumuzun çok değerli katkıları var. Bu belge Havalimanı Müdürlüğümüze komisyon kararı ile takdim ediliyor. İnşallah bundan sonraki süreçte engelli vatandaşlarımız bu hizmetten güzel bir şekilde yararlanmasıyla Havalimanımız daha erişilebilir oldu. Erişilebilirliğin unsurlarını girişten itibaren görebiliyoruz. Bu unsurlardan birincisi girişte özellikle görme engelli vatandaşlarımıza hitap eden kabartmalı levhalarla yön tarifi içeren bilgilendirme yapılıyor. Daha sonra yine yerden bulunan kabartma döşemeleri ile birlikte engelli vatandaşlarımızın, özellikle görme engelli olan vatandaşlarımız yönünü tayin edebiliyor. Daha sonra girişte çekin hizmetlerini gerçekleşen özel bir çekin gişesi var fiziksel engellilere yönelik. Yine koridorlarda engellilerimizin kullanabileceği, internete girebileceği bilgisayarlar var. Zaten buraya gelen her engelli vatandaşımıza ilgili personelimiz baştan itibaren yardımcı olabiliyor ama yine de personel olmaması durumunda buraya gelen engelli vatandaşımız özellikle görme engelli vatandaşımız girişten itibaren bu kolaylıkları kullanarak uçağına kadar düzenli bir şekilde ve zorluk yaşamadan gidebilecek" dedi. - MALATYA