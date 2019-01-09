Son Dakika Haberleri: Malatya Havalimanı Uçuş İstatistikleri

Malatya Havalimanı Uçuş İstatistikleri

2 saat önce

Malatya Havalimanı aralık ayında 58 bin 157 yolcuya hizmet verdi.

Malatya Havalimanı Uçuş İstatistikleri, System.String[]
Malatya Havalimanı aralık ayında 58 bin 157 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralık ayında Malatya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 58 bin 97, dış hat yolcu sayısı ise 60, toplam yolcu trafiği ise 58 bin 157 oldu.

Malatya Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğiyse 430, dış hat uçak trafiğiyse 2 olmak üzere, toplamda 432 olarak gerçekleşti. Havalimanından kargo, posta, bagaj trafiği de toplamda 450 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan havalimanında 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 872 bin 136'ya, uçak trafiği 6 bin 645'e ulaştı. Yük trafiğiyse 7 bin 316 ton oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:22 Kaynak: AA

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