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Malatya Havalimanı yeni terminalinin %25'i tamamlandı - Son Dakika

Malatya Havalimanı yeni terminalinin %25'i tamamlandı

24.12.2021 14:00
Malatya Havalimanı yeni terminalinin %25'i tamamlandı

Milletvekili Çalık, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz ile birlikte yapımı devam eden Malatya Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulundu.

Çalık, Malatya'da 9 bin 625 metrekare olan mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde inşası devam eden yeni terminal binasının temelinin 6 Şubat'ta atıldığını anımsatarak, sözleşme şartnamesine göre 2023 yılı Şubat ayında tamamlanması öngörülen terminal binasının daha erken bitirilmesi için yoğun mesai harcandığını kaydetti.

YOLCU KAPASİTESİ 2,5 MİLYONA ÇIKACAK

Çalık, yeni terminal binasının hizmete girmesiyle birlikte yıllık yolcu kapasitesinin 1 milyon yolcudan 2,5 milyon yolcuya çıkacağını belirterek, "Sadece terminal binası yapılmıyor; 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, 301 araçlık otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahası da inşa ediyoruz. Yaklaşık 220 milyon liraya mal olacak en ince ayrıntısına kadar her şeyin düşünüldüğü yeni terminal binasını 2022 yılının sonu itibariyle hizmete açmak istiyoruz" dedi. Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz ise, yüklenici firmanın yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu, betonarme seviyesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

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Malatya Havalimanı, Serdar Akyüz, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya Havalimanı yeni terminalinin %25'i tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Havalimanı yeni terminalinin %25'i tamamlandı - Son Dakika
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