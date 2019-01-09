Malatya Havalimanında Aralık Ayında 58 Bin Kişi Uçtu
2 saat önce
Malatya Havalimanında Aralık ayında 58 bin 157 yolcuya hizmet verildi.
Malatya
Havalimanında Aralık
ayında 58 bin 157 yolcuya hizmet verildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre aralık ayında Malatya Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 58 bin 97, dış hat yolcu trafiği 60, toplam yolcu trafiği ise 58 bin 157 oldu. 2018 yılı Aralık ayında Malatya Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 430 olurken dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere, toplam uçak trafiği 432'ye ulaştı. 2018 yılı Aralık ayında Malatya Havalimanı yük trafiği ise toplamda 450 ton olarak gerçekleşti.
Malatya Havalimanı'nda 2018 yılı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 872 bin 136'ya, uçak trafiği de 6 bin 645'e ulaştı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:55 Kaynak: İHA
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