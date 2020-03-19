Malatya Hayvan Pazarı kapatıldı - Son Dakika
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Malatya Hayvan Pazarı kapatıldı

6 saat önce

Malatya Hayvan Pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

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Malatya Hayvan Pazarı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.


Malatya İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Vali Yardımcısı Ömer Sağlam 'ın başkanlığında toplanarak bir dizi kararlar aldı.


İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak kabul edilen Covid -19 nedeni ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan korona virüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak amacı ile hayvan satış yerlerindeki insan yoğunluğu dikkate alınarak Malatya Hayvan Pazarı'nın 19 Mart 2020 tarihinden itibaren ikinci bir karara kadar kapatılmasına karar verildi" denildi.


İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu toplantısında alınan kararlar şöyle belirtildi:


"Vatandaşların pazarlar dışında toplanarak hayvan alım-satımı yapmalarını önlemek amacıyla Belediye Zabıta Amirlikleri ve Kolluk Kuvvetlerince gerekli denetimlerin yapılmasına karar verildi. Hayvan pazarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak işletmeci kuruluş olan Esenlik Şti. tarafından yapılmasına karar verildi. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için alınan kararların komşu iller, ilimiz ve İlçelerdeki yetiştiricilere duyurulmasına karar verildi." - MALATYA

Koronavirüs, Ömer Sağlam, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:56 Kaynak: İHA

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