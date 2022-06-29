Malatya Hekimhan'da Deprem Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya Hekimhan'da Deprem Oldu

29.06.2022 22:40
Malatya Hekimhan'da Deprem Oldu

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.5, Kandilli Rasathanesi ise 4.4 olarak açıkladı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.5, Kandilli Rasathanesi ise 4.4 olarak açıkladı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bugün saat 22: 04'te deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 15,05 kilometre olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Karapınar mahallesi, büyüklüğünü 4.4 ve derinliğini 6,5 kilometre olarak bildirdi.

YORUMLAR
500
Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı Bakan Soylu'dan Malatya depremi açıklaması Bakan Soylu'dan Malatya depremi açıklaması Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2) Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem (2)
Kaynak: ANKA

Hekimhan, Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Hekimhan'da Deprem Oldu - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:32 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
00:11 DİSK, asgari ücret taleplerini açıkladı: Ekim ayında da asgari ücrete zam yapılması isteniyor
00:08 Galatasaray'dan çok konuşulacak sponsorluk anlaşması! Katar Airways ile stat isim hakkı için görüşülüyor
23:45 İmamoğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog gündem oldu! Vatandaşı ikna edemeyince sonunda pes etti
23:20 Lille'nin yeni teknik direktörü ünlü Portekizli hoca Paulo Fonseca oldu
22:30 Romelu Lukaku, 113 milyon euro ile tekrar İtalya Serie A devi Inter'de
22:26 Malatya'nın Hekimhan ilçesi 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı
22:03 TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda önerge değişikliği: En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak
21:44 Komaya girmeden önce Galatasaraylı olan adam, uyandığında artık Fenerbahçeliydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 03:24:50. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya Hekimhan'da Deprem Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement