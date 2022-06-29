Malatya Hekimhan'da Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bulunan Karapınar mahallesi, büyüklüğünü 4.4 ve derinliğini 6,5 kilometre olarak bildirdi.

Malatya 'nın Hekimhan ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğünü AFAD 4.5, Kandilli Rasathanesi ise 4.4 olarak açıkladı.

Kaynak: ANKA

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