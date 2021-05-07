Malatya'daki Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması'nın ihalesi yapıldı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması'nın ihalesinin yapıldığını bildirdi.

DSİ Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor.

Bu durum bir yandan kırsal kalkınma hedeflerinden yoksulluğun azaltılmasına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükseltip göçü önlüyor. ???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, şunları kaydetti:

"Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması'nın ihale süreci tamamlanmış olup, işin yapım sözleşmesini 29 Nisan'da imzaladık. Projenin tamamlanması ile Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nin 2 bin 790 dekar tarım arazisi cazibeli borulu şebeke ile sulanacaktır. Kurşunlu Göleti Sulaması işi kapsamında bölgede yapılacak sulu tarımla milli ekonomiye yılda 2 milyon 347 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin Malatya'ya hayırlı olmasını diliyorum."