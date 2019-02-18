Son Dakika Haberleri: Malatya Hisarcıklıoğlu Özel Sektör ile Beraber Türkiye Tümsekleri Aşacak

Malatya Hisarcıklıoğlu Özel Sektör ile Beraber Türkiye Tümsekleri Aşacak

55 dakika önce

Hisarcıklıoğlu Özel sektör ile beraber Türkiye tümsekleri aşacakTÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin özel sektör ile önündeki tümsekleri aşarak yoluna daha hızlı devam edeceğini söyledi.

Malatya Hisarcıklıoğlu Özel Sektör ile Beraber Türkiye Tümsekleri Aşacak, System.String[]
Hisarcıklıoğlu Özel sektör ile beraber Türkiye tümsekleri aşacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin özel sektör ile önündeki tümsekleri aşarak yoluna daha hızlı devam edeceğini söyledi.

Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ev sahipliğinde 'Real Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme' toplantısı gerçekleştirildi. Otelde düzenlenen toplantıya; Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bölge illerinin oda başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya'nın fahri hemşehrisi olduğunu söyledi. Kente Türkiye'nin en büyük iki kamu bankasının genel müdürleri ile birlikte geldiğini anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle dedi

Malatya'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. İki kamu bankamızla reel sektör olarak bir araya geleceğiz. Sıkıntılarımız ne, dertlerimiz ne; üyelerimiz ile bunları konuşacağız. Son 25 yılda buna benzer sıkıntıların hepsini sıkıntısızca atlattık. Biz diyoruz ki; tüm özel sektör olarak Türkiye bu tümseği aşacak ve yolumuza devam edeceğiz, daha hızlı gideceğiz. Türkiye'nin temelleri sağlam. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti için varız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:41 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız

Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 20:36:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Hisarcıklıoğlu Özel Sektör ile Beraber Türkiye Tümsekleri Aşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]