Son Dakika Haberleri: Malatya İdmanyurdu Hakan Aydemir isminde karar kıldı
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Malatya İdmanyurdu Hakan Aydemir isminde karar kıldı

1 saat önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Malatya İdmanyurdu'nda teknik adamlık görevine geçen sezon takımı şampiyon yapan Hakan Aydemir getirildi.

Malatya İdmanyurdu Hakan Aydemir isminde karar kıldı, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Malatya İdmanyurdu'nda teknik adamlık görevine geçen sezon takımı şampiyon yapan Hakan Aydemir getirildi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevi için Atilla Özcan ile el sıkışan ve tecrübeli hoca için Malatya'da imza töreni düzenleyen Kulüp Onursal Başkanı Teoman Mutlu, TÜFAD tarafından Malatyalı bir antrenörle anlaşılmadığı gerekçesiyle eleştirilmiş, Mutlu ise buna karşılık olarak kulübün faaliyetlerine son verileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Ancak daha sonra bu açıklama düzeltilerek, kulübün kongreye gideceği duyurulmuştu.

Bu gelişmelerden sonra kulübü geçen sezon şampiyon yapan antrenör Hakan Aydemir, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak yeni sezon için Malatya İdmanyurdu ile yeniden anlaştığını duyurdu.

Aydemir açıklamasında, "Malatya İdmanyurdu'nda Malatya futbolu adına Allah nasip ederse aynı teknik ekiple devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:37 Kaynak: İHA
Malatya, Spor
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