Son Dakika Haberleri: Malatya İdmanyurdu'nda yeni sezon hazırlıkları
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Malatya İdmanyurdu'nda yeni sezon hazırlıkları

21 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya İdmanyurdu'nda yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Malatya İdmanyurdu'nda yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya İdmanyurdu'nda yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Yeşiltepe Tesislerinde çalışan sarı lacivertlilerde kamp çalışmaları sürerken, bir taraftan da transferde yeni isimlerle resmi imzalara atılıyor.

Takımın teknik sorumlusu Hakan Aydemir, lige iddialı girebilmek için çok çalıştıklarını söyledi.

Kamp çalışmalarına Malatya'da devam ettiklerini belirten Hakan Aydemir, "Yeni sezon hazırlıklarımıza Malatya'da devam ediyoruz. Yeni kadromuzla iyi bir hazırlık döneminin ardından lige iyi başlamak istiyoruz. Yeni sezon öncesi kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Tabi geçen sezon yola çıkarken bir hedefimizin olduğunu ve bu hedefin şampiyonluk olduğunu söylemiştik. Allah'a şükür o hedefimizi gerçekleştirdik. Bu sezon için hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Biz hedefimize uygun oyuncular alıp hep çalışacağız. Transferde kalitesine güvendiğimiz isimleri aramıza kattık, birkaç transferimiz daha olacak. İnşallah Malatya'mızı Bölgesel Amatör Lig'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Yeşiltepe, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:15 Kaynak: İHA
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