Son Dakika Haberleri: Malatya İdmanyurdu'ndan kaleye 2 transfer
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Malatya İdmanyurdu'ndan kaleye 2 transfer

27 dakika önce

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Malatya İdmanyurdu, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Malatya İdmanyurdu'ndan kaleye 2 transfer, System.String[]
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Malatya İdmanyurdu, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler kaleci transferinde Malatygücü'nden Enes Besnili ve Şarkışla Belediyespor'dan Kurtuluş Ceylan'ı renklerine bağladı.

Yeni sezonun hazırlıklarının ilk etap kamp çalışmalarına Malatya'da başlayan Malatya İdmayurdu takımında bir taraftan da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Transferde bugüne kadar birçok mevkiye oyuncu transfer eden sarı-lacivertliler kaleci transferin de iki tecrübeli ismi kadrosuna kattığını açıkladı.

Malatya İdmanyurdu Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımızda eksik ve sakat futbolcumuz bulunmazken, transfer çalışmalarımız ise devam ediyor. 2019-2020 sezonuna güç şekilde girmeyi planlayan takımımızda kalemizi koruyacak iki tecrübeli isimle anlaşmış bulunuyoruz. Kulübümüz; en son Malatyagücü takımında oynayan kaleci Enes Besnili ve Şarkışla Belediyespor takımında forma giyen Kurtuluş Ceylan ile anlaşmıştır. Enes Besnili ve Kurtuluş Ceylan oynadığı futbol ve sporcu kişiliği ile adından çokça söz ettirmiş futbolculardır. İki tecrübeli oyuncu camiamıza hayırlı olsun. Futbolcularımıza yeni sezonda kazasız sakatsız bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz" denildi. - MALATYA
Şarkışla, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:55 Kaynak: İHA
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