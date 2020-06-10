Malatya İdmanyurdu'nun gelecek planları
Bölgesel Amatör Lig'de Malatya'yı temsil eden Malatya İdmanyurdu Kulübü, geleceğe umutla bakıyor.
Bölgesel Amatör Lig'de Malatya'yı temsil eden Malatya İdmanyurdu Kulübü, geleceğe umutla bakıyor.
Kulübün Onursal Başkanı Teoman Mutlu, başarıya giden yolun taşlarını büyük bir sabırla döşediklerini ifade etti. Türkiye sayılı kulübün sahip olduğu imkanlarla Malatya İdmanyurdu'nu proje takımı olarak iyi yerlere getirmeyi planladıklarını belirten Mutlu, "Doğup büyüdüğüm memleketime çok farklı duygularla bağlı olduğumu belirtmek isterim. Yılarca Amerika'da hem iş dünyası, hem de futbolda güzel işlere imza attık. Şimdi işlerimizin bir bölümünü İstanbul'a kaydırdık ve farklı alanlarda yatırımlarımız oldu. İnşallah kazandığımızın bir bölümünü memleketimiz için harcamaya devam edeceğiz. Bölgesel Amatör Lig'de yer alan kulübümüz Malatya İdmanyurdu kısa süre içerisinde kurumsallaşma adına büyük adımlar attı. Türkiye'de bir çok takımın sahip olmadığı imkanlara sahibiz. Başarıya giden yolun taşlarını büyü bir sabırla döşüyoruz. Bu anlamda inandığımız yolda devam edeceğiz" dedi. Mutlu, önümüzdeki sezon için kulüpte farklı bir planlama yapacaklarını da dile getirerek, "Biz her sene üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Burada önemli olan temelinizin sağlam olmasıdır. Bu anlamda önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah yeni sezonda farklı bir hedef ve farklı bir planlamayla Malatyalıların karşısına çıkacağız" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:13 Kaynak: İHA
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