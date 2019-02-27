Son Dakika Haberleri: Malatya İdmanyurdu Play-Off'u Garantilemek İçin Sahaya Çıkacak

Malatya İdmanyurdu Play-Off'u Garantilemek İçin Sahaya Çıkacak

2 saat önce

Bu sezon yaptığı transferler ve oynadığı futbolla Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde adından sıkça söz ettiren, B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu, 13. Haftada oynayacağı Hekimhan Belediyespor maçını kazanması halinde play grubuna gitmeyi garantileyecek.

Malatya İdmanyurdu Play-Off'u Garantilemek İçin Sahaya Çıkacak, System.String[]
Bu sezon yaptığı transferler ve oynadığı futbolla Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde adından sıkça söz ettiren, B Grubu'nun lideri Malatya İdmanyurdu, 13. Haftada oynayacağı Hekimhan Belediyespor maçını kazanması halinde play grubuna gitmeyi garantileyecek.

Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi'nde oynadığı 10 maçta aldığı 25 puanla lider durumunda bulunan Malatya İdmanyurdu, hafta sonu oynayacağı Hekimhan maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Ligde oynadığı son 2 maçta 1 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen İdmanyurdu, bu hafta kazanıp play-offu garantilemek istiyor.

Takımın antrenörü Hakan Aydemir yaptığı açıklamada, Play-Offu garantilemek istediklerini söyledi. Takım olarak son 2 haftada aldıkları kötü sonuçların her takımda yaşanabileceğini belirten Aydemir, "Sezona şampiyonluk ve Bölgesel Amatör Futbol Ligi hedefiyle başladık. İyi bir takımımız var. Yeni transferlerimizle kadromuzu daha da güçlendirdik. Takımımız şu an grubunda lider ve kalan maçlarımızda istediğimiz sonuçları alarak Play-Off'u garantilemek istiyoruz. Son 2 haftada aldığımız kötü sonuçlar her takımda yaşanabilecek bir durum. Biz bu sezon hedefimizi gerçekleştirip BAL'a yükselmek istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

Futbol, Hekimhan, Malatya, Yenikadinda Gösterme, Spor
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