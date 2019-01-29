Malatya İdmanyurdu Şampiyonluğa Koşuyor

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 8.hafta geride kalırken, Malatya İdmanyurdu takımı emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 8.hafta geride kalırken, Malatya İdmanyurdu takımı emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor.



A Grubu'nda ilk mağlubiyetini alan Darendespor liderliğini sürdürürken, B Grubu'nda ise Malatya İdmanyurdu yoluna devam ediyor.



Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde ikinci yarı heyecanı hafta sonu oynanan karşılaşmalarla başladı.



A Grubu'nda bu sezon ilk mağlubiyetini alan Darendespor, topladığı 19 puanla zirvedeki yerini korudu. Yeşil beyazlılar, 8 haftalık bölümde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1'de mağlubiyeti alırken, rakiplerine 18 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.



Grup'ta 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1'de mağlubiyet alan Arguvan Belediyespor ise 17 puanla ikinci sırada yer aldı ve zirve takibini sürdürdü. Mavi beyazlılar, oynadığı 8 karşılaşmada 26 gol atıp, 7 gol yedi.



Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmanın tatil edilmesi sonucu bir maçı eksik olan Demirspor ise haftayı 14 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligin 8.haftasında Malatyaspor ile Demirspor arasında oynanan karşılaşma Demirspor'un 2-1 üstünlüğüyle devam ederken, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaşanan saha olayları nedeniyle hakem tarafından tatil edildi. Bir maçı eksik olan Demirspor, 7 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile üçüncü sırada bulunuyor.



Grup'ta, dördüncü sıradaki Hekimhan Girmana Belediyespor'un 13, beşinci sıradaki Malatyaspor'un 10, altıncı sıradaki Orduzuspor'un 8, yedinci sıradaki 1966 Malatya Gençlik Spor'un ise 5 puanı bulunuyor. Grup'ta son sıradaki Malatya Gücü Futbol Kulübü'nün ise henüz puanı yok.



B Grubu'nda ise lider Malatya İdmanyurdu dolu dizgin yoluna devam ediyor. Sarı lacivertliler, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamını kazanarak, 21 puanla zirveye ambargo koydu. Grup'ta 7'de 7 yaşan idmanyurdu, rakiplerine 42 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.



Grup'ta 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2'de mağlubiyet alan Ataköyspor, 15 puanla zirve takibini sürdürdü. Ataköyspor, 7 karşılaşmada 16 gol atıp, 10 gol yedi.



B Grubu'nda 12'şer puana sahip iki ekipten Battalgazi Belediyespor üçüncü, Sanayispor ise dördüncü sırada bulunuyor. Grup'ta beşinci sıradaki Kale Gençlerbirliği'nin 6, altıncı sıradaki Hekimhan Belediyespor'un ise 3 puanı bulunuyor. Grubun son sırasındaki Doğanşehir Belediyespor'un ise henüz puanı yok. - MALATYA

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