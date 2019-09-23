Malatya İdmanyurdu sezona yenilgiyle başladı

Bölgesel Amatör Lig ekibi Malatya İdmanyurdu takımı sezona 3-0'lık yenilgiyle başladı. Geçen sezon yükseldiği BAL'da ligili maçında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile sahasında karşılaşan Malatya İdmanyurdu, rakibine 3-0'lık sonuçla boyun eğdi.



Karşılaşmayı değerlendiren Malatya İdmanyurdu Kulübü Onursal Başkanı Teoman Mutlu, sezona yenilgiyle başladıkları için üzgün olduklarını söyledi. Sahalarında oldukça güçlü bir takımla karşılaştıklarını kaydeden Mutlu, "Kulübümüze ve diğer BAL takımlarına yeni sezon hayırlı olsun. İlk maçta sahamızda grubun güçlü takımı Şanlıurfa ile karşılaştık. Tabi sezona iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Maalesef ilk maçta sahamızda 3-0 yenildik. Ama olabilir, sonuçta ligin yeni takımıyız ve bu uzun maratonda her sonuç alınacaktır. Ben yine de takımımızın ortaya koyduğu iştahlı oyundan memnun kaldım. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum. Tabi sezona kötü başlamamız biraz morallerimizi bozdu. Onun dışında telefi edilmeyecek bir sonuç değil. İnşallah bu sezon yukarıları hedefliyoruz" diye konuştu. - MALATYA