Malatya İdmanyurdu, tesislerini sağlık personellerine açtı - Son Dakika
Son Dakika Spor Malatya İdmanyurdu, tesislerini sağlık personellerine açtı - Son Dakika Spor

Malatya İdmanyurdu, tesislerini sağlık personellerine açtı

6 saat önce

Malatya Bölgesel Amatör Ligde takımlarından Malatya İdmanyurdu Kulübü, virüs salgınında canını hiçe sayarak toplumun sağlığı için çalışan sağlık personellerine tesislerini açtığını duyurdu.

Malatya İdmanyurdu, tesislerini sağlık personellerine açtı, System.String[]

Malatya Bölgesel Amatör Ligde takımlarından Malatya İdmanyurdu Kulübü, virüs salgınında canını hiçe sayarak toplumun sağlığı için çalışan sağlık personellerine tesislerini açtığını duyurdu.


Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, tesislerin dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını sağlık personellerine hizmet verebilecek durumda olduğu duyuruldu.


Kulüp yönetiminin açıklaması şu şekilde: "2019 2020 Sezonunda Kulübümüze kazandırılan Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü Tesisleri Dünyayı sarsan ve şehrimizde de kendisini hissettirmeye başlayan korona virüs hastalığı (COVID-19) ile verilen savaş kapsamında hijyen temizliği yapılmış, Kulüp Onursal Başkanımız Teoman Mutlu'nun direktifleri doğrultusunda Malatya İl Sağlık müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi emirlerine bırakılmıştır.. Tesisimizde sağlık çalışanlarımız rahatlıkla kalabilir istirahatlarını Tesisimizde yapabilirler. İnsanlık için inanılmaz bir gayret sarf eden Sağlık çalışanlarımızın sonuna kadar yanındayız." - MALATYA

Malatya, Teoman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:57 Kaynak: İHA

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