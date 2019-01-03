Son Dakika Haberleri: Malatya İki Üniversitede Kar Tatili

Malatya İki Üniversitede Kar Tatili

1 saat önce

Malatya'da yoğun kar yağışının ardından İnönü ve Turgut Özal Üniversitelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Malatya İki Üniversitede Kar Tatili, System.String[]
Malatya'da yoğun kar yağışının ardından İnönü ve Turgut Özal Üniversitelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile birlikte il genelinde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime bir gün ara verilirken iki üniversite de tatil kararı aldı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Ocak 2019 Perşembe günü üniversite genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Aynı tarihte üniversitede görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını belirten Kızılay, yapılması planlanan final sınavlarının ise ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yine kentte bulunan Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada da tüm fakülte ve meslek yüksek okullarında kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyuruldu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

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