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Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yılı eğitimlerle geçirdi - Son Dakika

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yılı eğitimlerle geçirdi

28.12.2021 10:06
Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yılı eğitimlerle geçirdi

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yıl boyunca verilen afetlere hazırlık eğitimlerini değerlendirdi.

Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yıl boyunca verilen afetlere hazırlık eğitimlerini değerlendirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, yazılı açıklamasında, ildeki birçok kurumla koordineli olarak afet farkındalık eğitimleri verdiklerini belirterek, İnönü Üniversitesi ile koordineli olarak mülkiyet koruma ve güvenlik bölümü, özel güvenlik ve koruma bölümü öğrencilerine, bir dönem boyunca yangın güvenliği ve tabi felaketler konulu eğitim de verdiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinde ve öğrenci yurtlarındaki öğrencilere afet farkındalık, deprem öncesi, esnası, sonrası yapılması gerekenler, afet ve acil durum çantası hazırlama, tehlike avı oluşturma, afet ve acil toplanma alanları, tahliye, afet çadırı, AFAD gönüllülük sisteminin yaygınlaştırılması ve AFAD acil mobil uygulamasının tanıtılarak telefonlarına indirilmesinin sağlandığını aktaran Türker, organize sanayi bölgesinde ve kamu kurumlarında 22 binden fazla çalışana ise yangın önleme ve söndürme, yangın söndürme cihazlarının kullanımı eğitimi ile yangın söndürme ve tahliye tatbikatlarının gerçekleştirildiğini de kaydetti.

Türker, 2022'de de eğitim ve tatbikatlara ara vermeden devam edeceklerini bildirdi.

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Mustafa Türker, Malatya, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yılı eğitimlerle geçirdi - Son Dakika


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