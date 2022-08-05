MALATYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE 10 YENİ ARAÇ

MALATYA İl Emniyet Müdürlüğü yeni aldıkları 10 aracın tanıtımını yaptı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında suç oluşabilecek veya oluşan konulara karşın tedbirlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü, yeni 10 araç alarak tanıtımını yaptı.

Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde yapılan araç tanıtımında konuşan Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tekin, 2019 yılı Ekim ayında kentte kamu düzenini en üst seviyede tutulması amacıyla; Asayiş Şube Müdürlüklerine takviye olarak halk arasındaki tanımı ile Güven, Balyoz ve Pençe timleri oluşturulduğunu belirterek, Bu ekiplerin sahaya çıkmasıyla devletimizin gücü suç işleme potansiyeline sahip kişilere hissettirilmiştir. Ağustos 2022 yılı itibarı ile sayın Valimiz Hulusi Şahin'in destekleriyle Asayiş Şube Müdürlüğüne yeni araç ve personel takviyesi yapılmış, bu mevcut timlerimizin sayısı 10'a çıkartılarak ilimizde mevcut olan huzur ve güven ortamı daha üst seviyede tutulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürdürülmektedir. Unutulmamalıdır ki devletimizin güvenlik güçleri kadife eldiven giymiş çelik yumruk gibidir. Suç işlemeye niyeti olan art niyetli kişiler ile vatandaşlarımızın malına tarassut olan şahıslar bu çelik yumruğun sertliğini hissedecek, hizmet vermekten büyük onur ve şeref duyduğumuz değerli halkımız ise kadife kumaşın yumuşaklığını hissedecektir dedi.