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Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Cihat Gezen atandı

6 saat önce

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Cihat Gezen atandı.

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Cihat Gezen atandı, System.String[]

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Cihat Gezen atandı.


Aynı kurumda uzman olarak görev yapan 29 yaşındaki Cihat Gezen, Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atandı. Kısa süre önce Gezen görevine başlarken, Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğünü 6,5 yıldır vekaleten sürdüren Atilla Kölük'ün ise izne ayrıldığı öğrenildi.


Kölük'ün izin dönüşünde yeni görev yerinin belirleneceği öğrenildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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