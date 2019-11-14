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Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Cihat Gezen atandı
6 saat önce
Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Cihat Gezen atandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne Cihat Gezen atandı.
Aynı kurumda uzman olarak görev yapan 29 yaşındaki Cihat Gezen, Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne atandı. Kısa süre önce Gezen görevine başlarken, Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğünü 6,5 yıldır vekaleten sürdüren Atilla Kölük'ün ise izne ayrıldığı öğrenildi.
Kölük'ün izin dönüşünde yeni görev yerinin belirleneceği öğrenildi. - MALATYA
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