Malatya İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğünde Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Vali Aydın Baruş, kış mevsiminde beslenme imkanı bulamayan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması, sahada görev yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden yerel hayvan koruma görevlilerinin seçimi, tehlikeli türlerin insan sağlık ve güvenliği açısından tehlike oluşturması nedeniyle bu türlere karşı alınacak tedbirlerle ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Baruş, bu konularda görevli arkadaşlarının sunumları çerçevesinde kurulun da görüşlerine başvurarak alınması gereken tedbirler ve üzerlerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda kurumların ve görevlilerin bilgilendirilmesi noktasında gerekli kararlar alacaklarını kaydetti.

Baro Başkanı Onur Demez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetkilileri, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantı 15. Bölge Müdürlüğünün sunumunun ardından alınacak tedbirlerin görüşülmesi ile tamamlandı.