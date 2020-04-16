Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar - Son Dakika

Malatya'ya Suudi Arabistan'dan gelen ve yurtta 14 gün süreyle gözlem ve izleme kapsamına alınan vatandaşlar odalarından çıkamayacak.



Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak, yeni tip korona virüsün daha fazla yayılmaması için bazı ek kararlar aldı.



İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, "14 Nisan 2020 Salı günü itibariyle yurtdışından ilimize gelip MALET yerleşkesinde bulunan Battalgazi Kız Öğrenci Yurdunda 14 gün süreyle gözlem ve izleme kapsamına alınan vatandaşlarımızın, İl Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen Özel Güvenlik Görevlilerince gözlem ve izleme şartlarına uyup uymadıkları kontrol edilecektir. Söz konusu şartları ihlal edenler tespit edilecektir. Gözlem ve izleme altına alınan kişilerin, salgının bulaşma ve yayılımını engellemek amacıyla zorunlu şartlar, sağlık haricinde bulundukları odalardan çıkmalarına izin verilmeyecek" denildi.



Bu arada, toplantıda alınan bir başka kararda da, toplu konut, site ve apartman bahçeleri ile bu alanlarda bulunan kapalı, açık spor salonu, çocuk oyun alanı, kamelya gibi alanlarda apartman ve site sakinlerinin sosyal mesafe şartlarını ihlal ettiği gözlemlendiğinden salgının bulaşma ve yayılımını engellemek amacıyla belirtilen yerlerde toplu halde bulunulması ve oturulması yasaklandı.



Söz konusu yerlerde çocukların toplu halde oyun oynamasına izin verilmeyecek. Yasağa uyulmaması halinde ilgili veliler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak. - MALATYA