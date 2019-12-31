Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı

6 saat önce

Malatya'da İl jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Malatya İl Jandarma Komutanı İnce, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı, System.String[]

Malatya'da İl jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, yeni yılını kutladı.

Albay İnce, beraberindeki jandarma personeliyle birlikte yeni yıl dolayısıyla Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevini ziyaret etti.

Burada huzurevi sakinlerine çiçek veren İnce, yaşlılarla sohbet ederek, yeni yıllarını kutladı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli 81 şehit ve gazi ailesini de ziyaret etti.

Şehit ailelerine ve gazilere, kendilerinin jandarma teşkilatı için en değerli emanetler oldukları hatırlatılarak, sağlık ve mutluluk temennisinde bulunuldu.

Necmi İnce, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:20 Kaynak: AA
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