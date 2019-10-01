Malatya İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yatırımlar ele alındı

2019 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.



Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen toplantıya, resmi kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.



Toplantı öncesi konuşan Vali Aydın Baruş, devam eden yatırımların sunumlar çerçevesinde ele alınacağı toplantının kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonuna da katkı sunacağını ifade etti. Yatırımcı kurumlara seslenen Vali Baruş, "2019 yılı yatırımlarının çalışma mevsimi içinde temin edilen ödenekler çerçevesinde en verimli şekilde gerçekleştirilmesini hepinizden bekliyoruz. Bu konuda üstün gayret sarf etmenizi ve zaten yatırımlar için tahsis edilen sınırlı ödenekler dahilinde yapabileceğinizin azamisini yapma gayreti içerisinde olacağınızı ümit ediyoruz" dedi.



2019 yıl yatırımlarına da değinen Baruş, 10 ayrı sektörde toplam 400 yatırımın bu yıl planlamaya alındığını dile getirdi. Uygulanan bu yatırımların 299'unun kamu kurum ve kuruluşlarına, 101'inin ise belediyelere ait olduğunu söyledi.



299 kamu, kurum ve kuruluşunun yatırımlarının toplam proje tutarının 5 milyar 252 milyon TL olduğunu belirten Baruş, 2019 yılı ödeneğinin ise 697 milyon 501 bin TL olduğunu söyledi. 2019 yılında yatırımlara 461 milyon 459 bin TL harcandığını belirten Baruş, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 66 olduğunu dile getirdi.



Belediyelerde ise 2019 yılı için 101 projenin toplam tutarının 457 milyon 440 bin TL olduğunu söyleyen Baruş, bu yıl bu yatırımlara ayrılan ödeneğinin ise 260 milyon 937 bin TL olduğunu ifade etti. Baruş, 2019 yılında belediye projelerine harcanan paranın 85 milyon 547 bin TL olduğunu ve nakdi gerçekleşe oranının ise yüzde 33 olduğunu ifade etti.



Yatırımlara genel olarak baktıklarında 400 projeye 2019 yılında 958 milyon 439 bin TL ödenek ayrıldığını, harcanan paranın ise 547 milyon 7 bin TL olduğunu belirten Baruş, maddi gerçekleşme oranının da yüzde 57 olduğunu açıkladı.



Bu projelerden 68'inin tamamlandığını, 183'ünün devam ettiğini belirten Baruş, 85 projenin halen ihale aşamasında 64'ünün de çeşitli nedenlerle başlanmadığını söyledi. Bali Baruş, yatırımları sektörel olarak ayırdıklarında ise tarımda 62, eğitimde 56, ulaştırma da 48, sağlıkta 34, kültür ve turizm de 36, enerji de 41, konut da 33, imalat da 7, habercilik de 4 ve diğer kamu sektöründe ise 79 proje yer aldığını ifade etti.



Vali Baruş'un açılış konuşmasının ardından sırayla söz alan kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri sunum eşliğinde devam eden ve tamamlanan yatırımları katılımcılarla paylaştılar. - MALATYA