Toplantıda il ve ilçelerde yapılan din hizmetleri ile idari konular görüşüldü.

Işıldar, burada yaptığı konuşmada, aylık toplantılara önem verdiklerini belirterek, katılımları dolayısıyla ilçe müftülerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Darende'de ilçe müftüleri toplandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.