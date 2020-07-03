Malatya İl Sağlık Müdürü Bentli'den Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Malatya İl Sağlık Müdürü Bentli'den Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişi sayısının günlük 30 ila 40 arasında olduğunu belirterek, salgına karşı kurallara daha fazla uyulması çağrısında bulundu.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişi sayısının günlük 30 ila 40 arasında olduğunu belirterek, salgına karşı kurallara daha fazla uyulması çağrısında bulundu.

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Bentli, yazılı açıklamasında, kentte Kovid-19 vakalarında artış olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yeni tanı konan kişi sayımız günlük 30-40 civarındadır. Yeni vakalarımızın çoğunu aynı hanede yaşayan aile bireyleri oluşturmaktadır. Ev dışı ortamda virüsle enfekte olan kişi, hastalığı tüm aile bireylerine bulaştırmaktadır. Aynı hanede yaşayan çocuklar da erişkinler de enfekte olabilmekte. Özellikle evlerimizde beraber yaşadığımız yaşlı bireylerle, gebe kadınlarımız ve ek kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yakın temasın, onların da hasta olmasına sebep olduğunu biliyoruz. Bu durum bize temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

Maske, sosyal mesafe ve temizliğin Kovid-19 ile mücadelede basit ama hayati öneme sahip 3 kural olduğunun altını çizen Bentli, tüm vatandaşların bu kurala uyması gerektiğini belirtti.

"Hastanede yatan hastalarımızın yaş ortalaması gittikçe düşüyor"

Açıklamasında, gençlerin "Bana bir şey olmaz" düşüncesiyle hareket etmemesini isteyen Bentli, şunları kaydetti:

"Son günlerde tespit edilen vakaların büyük kısmını genç nüfus oluşturuyor. Hastanede yatan hastalarımızın yaş ortalaması gittikçe düşüyor. Yaşı daha genç olan vatandaşlarımızın hem kendilerini hem de yaşlılarımız başta olmak üzere diğer vatandaşlarımızı korumak için daha fazla hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Koronavirüsle yaşamak yeni normalleşme sürecinde hepimizin yaşam tarzı olmalıdır. Maskeleri ağzı ve burnu kapatacak şekilde takmamız gerekiyor. Cepte taşımak, çeneye takmak veya sadece ağzı kapatacak şekilde maske takmak doğru bir korunma yöntemi değildir. Açık alanda dahi olsa yan yana yürümek, mesafeye dikkat etmemek bulaşma riskini arttıran faktördür."

Koronavirüs, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya İl Sağlık Müdürü Bentli'den Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika

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