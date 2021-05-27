Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, mevsimlik işçilerle ilgili yeni kararlar aldı - Son Dakika

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis, konteyner ve çadırlarla ilgili kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, kentte alınacak tedbirlere ilişkin bazı konuları görüşerek karara bağladığı belirtildi.

Kurul, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis, konteyner ve çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası mesafeni korunmasına, kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerinin en az 3 metre artırılmasına karar verdi.

Kurulda, mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların belediye başkanlıkları tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesi de kararlaştırıldı.