Malatya ile Cezayir üniversiteleri arasında iş birliği sürecek - Son Dakika

Malatya İnönü Üniversitesi ile Cezayir Oran Üniversitesi arasında ikili iş birliği devam edecek.



İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Remziye Hisar Seminer Salonu'nda İnönü üniversitesi ile Cezayir Oran Üniversitesi arasında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için ikili iş birliği konferansı gerçekleştirildi. Konferansa, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Seçkin, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Küçükbay, Prof. Dr. Miloudi Abdellah, akademik personel ile öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Hasan Küçükbay, İnönü Üniversitesi ile Oran Üniversitesi arasında lisansüstü eğitim işbirliği yapıldığını hatırlatıp, "Geçen sene İnönü Üniversitesi ile Cezayir Oran Üniversitesi arasında öğrencilerin lisans eğitiminde ikili iş birliği yaptık. Bu sene ise, onun devamı olarak Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için bir araya geldik. Öğrencileri nasıl göndereceğimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İkili iş birliğinin amacı öğrencilerin eğitimi için kendi devletleri tarafından bütün masrafları karşılanmasıdır" dedi. - MALATYA