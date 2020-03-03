Malatya ilkokul öğrencileri, idlib'deki askerler için türk bayrağı açtı - Son Dakika

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Malatya ilkokul öğrencileri, idlib'deki askerler için türk bayrağı açtı
6 saat önce
İlkokul öğrencileri, İdlib'deki askerler için Türk bayrağı açtıMALATYA'da ilkokul öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli askerler için Fetih suresi okudu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:43 Kaynak: DHA
İlkokul öğrencileri, İdlib'deki askerler için Türk bayrağı açtı
MALATYA'da ilkokul öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde 'Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli askerler için Fetih suresi okudu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçlerine karşı başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' operasyonları sürüyor. Malatya'da bulunan Enderun İlkokulu öğrencileri okulun bahçesine çıkarak Türk bayrağı açtı. Bayrak etrafındaki öğrencilerden biri Fetih suresini okurken, diğerleri de tekrarlayarak eşlik etti. Öğrencilerin o anlarına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun ilgi gördü.
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