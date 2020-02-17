Malatya inşaatta iskele çöktü 2 işçi yaralı - Son Dakika

Malatya inşaatta iskele çöktü 2 işçi yaralı

İnşaatta iskele çöktü 2 işçi yaralıMalatya'da, yapımı devam eden inşaattın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

İnşaatta iskele çöktü 2 işçi yaralı Malatya'da, yapımı devam eden inşaattın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın girişinde tabela takmaya çalışan Nihat K. (46) ile Ramazan A.'nın (24), çıktığı iskele bir anda çöktü. Çökmeyle 3 metre yükseklikten yere düşen işçiler yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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