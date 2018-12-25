Malatya İsmet İnönü, Malatya'da Anıldı
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 45'inci yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti
'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
ölümünün 45'inci yılında, memleketi Malatya
'da düzenlenen törenle anıldı.
Valilik önünde düzenlenen anma törenine; Malatya Valisi Aydın
Baruş, 2'nci Ordu
Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediyeyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Haydar Şahin
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, İl Jandarma
Komutanı Albay Necmi İnce
, İnönü Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, Malatya Baro Başkanı Enver Han
, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Programda Valilik, Garnizon Komutanlığı
, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Baro Başkanlığı ile CHP
ve İyi parti tarafından anıta çelenk sunuldu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Daha sonra Battalgazi
Konferans salonunda İsmet İnönü ile ilgili anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte İnönü'nün hayatı anlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:00 Kaynak: DHA
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