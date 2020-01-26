Malatya-iyi parti genel başkanı meral akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya-iyi parti genel başkanı meral akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti - Son Dakika

Malatya-iyi parti genel başkanı meral akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti

6 saat önce

Malatya-İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti.

Malatya-İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti

Malatya-iyi parti genel başkanı meral akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti

Meral Akşener, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
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