Malatya-iyi parti genel başkanı meral akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti - Son Dakika

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Malatya-iyi parti genel başkanı meral akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti
6 saat önce
Malatya-İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:46 Kaynak: DHA
Malatya-İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener depremden etkilenenleri ziyaret etti
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