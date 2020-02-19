Malatya Jandarma depremden etkilenen vatandaşlarla çocukları yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Jandarma depremden etkilenen vatandaşlarla çocukları yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Malatya Jandarma depremden etkilenen vatandaşlarla çocukları yalnız bırakmıyor

6 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarla çocuklara moral veriyor.

Malatya Jandarma depremden etkilenen vatandaşlarla çocukları yalnız bırakmıyor, System.String[]

Malatya'da jandarma ekipleri, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarla çocuklara moral veriyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinin kırsal mahallelerinde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlara desteğini sürdürdü.

Jandarma personeli, depremde ağır hasar gören evlerin yıkımı sırasında güvenlik önlemi aldı.

Evi yıkılan vatandaşlarla görüşen jandarma ekipleri, onlara destek oldu.

Jandarma personeli, çeşitli oyuncaklar verdikleri çocuklarla oyun oynadı,.

Deprem bölgesindeki okulları da ziyaret eden jandarma personeli, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, oyun oynayarak özçekim yaptı.

Jandarma, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok

Son Dakika Haberleri
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:40:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya Jandarma depremden etkilenen vatandaşlarla çocukları yalnız bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]