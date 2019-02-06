Son Dakika Haberleri: Malatya Jandarmasından 'Yaya Öncelikli' Trafik Uygulaması

Malatya Jandarmasından 'Yaya Öncelikli' Trafik Uygulaması

42 dakika önce

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel tarafından 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması kapsamında Malatya'da çeşitli noktalarda uygulama yapıldı.

Malatya Jandarmasından 'Yaya Öncelikli' Trafik Uygulaması, System.String[]
Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel tarafından 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması kapsamında Malatya'da çeşitli noktalarda uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla 2019 yılının "Yaya öncelikli trafik" yılı ilan edilmesi nedeniyle, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ve Asayiş Timleri tarafından ilçeye bağlı Dilek, Konak, Şahnahan, Fatih ve Özal Mahallelerindeki okullarda öğrencilere uygulamalı eğitim verildi. Bu çerçevede okul ve yaya geçitlerinde durdurulan sürücülere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 74. Maddesinde belirtilen "Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken buradan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiği, bu kurala riayet etmeyen sürücülere 488 TL idari para cezası uygulanacağı" bilgilendirilmesi yapıldı.

'Yaya öncelikli trafik' uygulaması kapsamında Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Asayiş Timleri ve Battalgazi Jandarma Karakol Komutanlığı personelince de Hatunsuyu İlköğretim Okulu önünde Yaya Öncelikli Trafik Algısının oluşturulması maksadıyla öğrencilere, yayalara ve sürücülere uygulamalı eğitim faaliyeti icra edildi.

Uygulamada, öğrencilerinin okul çıkışı yaya geçidinden geçişleri esnasında jandarma ekipleri öğrencilere yardımcı olurken, sürücüler yaya geçiş üstünlüğü konusunda hem uyarıldı, hem de yaya geçişinin önceliğini hatırlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

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