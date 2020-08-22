Malatya kadın girişimi kooperatifi açıldı - Son Dakika

Malatya kadın girişimi kooperatifi açıldı

Malatya'da kadın girişimi kooperatifi düzenlenen törenle açıldı.

Malatya kadın girişimi kooperatifi açıldı, System.String[]

Malatya'da kadın girişimi kooperatifi düzenlenen törenle açıldı. Kadınlar yöresel doğal ürünleri yapıp satacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan'ın Fahri Başkanlığını yaptığı Tevfik Temelli Caddesi üzerindeki Kerpiç Konaklar içerisinde yer alan Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılış törenine AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile eşi Hafize Gürkan'ın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş'un eşi Nagihan Baruş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Memur-Sen İl Başkanı Hüseyin Söylemez ile çok sayıda davetli katıldı.

Doğal ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak

Törende ilk konuşmayı yapan Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Fahri Başkanı Hafize Gürkan, insanoğlunun binlerce yıl önce buğdayı evcilleştirerek tarıma başladığını ve uygarlığın tohumla yeşerdiğinin kaydetti. "Tohum gıda zincirinin ilk halkasını oluşturdu" diyen Hafize Gürkan, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kadın kooperatifi hizmet ve satış merkezinin, Malatyalı kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almaları adına önemli bir yapı taşı olduğunu düşünüyorum. Bu yapının hemşehrimiz merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın izlerini yansıtan Anı Evi ile bir bütünlük göstermesi ve bu izlerin korunması da beni ayrıca mutlu etmiştir. Kadın kooperatifinin en önemli üretim alanında ata tohumu vardır. Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Ata Tohumu Projesi, tarımı milli bağımsızlığımızın anahtarı olarak gördüğümüzün ifadesidir. Ülkemizin potansiyelinde dünyanın önde gelen tohum üreticisi olmak var. Umudumuz odur ki kısa bir zamanda Türkiye'de inşallah yerli üretimden başka bir şey görmeyelim. Ülkemizin parlak geleceğinin tohumları, kadınlarımızın elleri ve yürekleriyle serpilecek ve bu tohumlar kadınlarımızın alın teriyle sulanacaktır. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak bu doğal ürünler ile Malatya'mız için bir marka değeri oluşacak, kadınlarımızın istihdamı katlanarak artacaktır. Maldi Ana Kadın Kooperatifi Üretim ve Paketleme Tesisi ve Buğday Müzesi'nin oluşumunda, bu başarının sağlanmasında katkı sunan, emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Kooperatifçiliğin gelişmesi önemli"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da, Avrupa'daki kooperatifçiliğin gelişmesindeki en önemli unsurun kurumsal yapıyı kurmaları olduğunu kaydederek, "Bizim ülkemizde de kooperatifçiliğin gelişmesinin ve ileriki dönemlerde kadınların bu kooperatifler aracılığıyla iş hayatının içerisinde olmasının önemini biliyoruz. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ve her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, toplumun öznesi olan kadınların Malatya'da atağa kalkmalarının Malatya adına çok güzel bir girişim olduğunu düşündüğünü belirterek, "Geçtiğimiz Pazartesi, Battalgazimizin Kalbi Kadın Kooperatifimizin resmi açılışını yapmış olduk. Bugün büyükşehrimizin, Hanımefendilerin büyük katkılarıyla Maldi Ana Kadın Kooperatifinin kuruluşunu gerçekleştiriyoruz. Memleketimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Türk Kadını'nın emeğinin ortaya çıkması önemli"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ocak ayından bu yana yoğun bir çalışma sonucu bu noktaya gelindiğini anlatarak, "İlçelerimizde kodları değişmemiş orijinal tohumların ekiminden tutun, onların ürün aşamasına gelmesine kadar uzun bir çalışma süreci oldu. Burada önemli olan Türk Kadını'nın bu konuda el emeğinin göz nurunun ortaya çıkması ve bereketli olmasıdır" ifadelerini kulandı.

Malatya'da pek çok proje ve çalışma içerisinde olduklarını belirten Gürkan, "Malatya, mazisine layık istikbaline hazırlanıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milletvekillerimize, Valimize, emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise "Kadının Türk Töresi, örf ve adetinde yeri ayrıdır. Bir erkeği vezir de yapan rezil de yapan anasıdır, eşidir. Dolayısıyla Selahattin Başkanımın başarılarında arkasında duran; gerek sanat gerek kültürel yönden desteklerini esirgemeyen Hafize Hanıma, kadın emeği göz nurunu böyle bir kooperatifleştirip meydana getirdiği ve bizlere sunduğu için kendisine özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Bugün hanımefendilerin günü. Anadoluyu Anayurt yapmak için hem sosyal hem ekonomik hem de eğitim alanında çok önemli çalışmalara imza atıyor. İşte o günün tarihini bugün burada Malatya'da görüyoruz. Fatma bacı Hafize Hanıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine yüreklerine sağlık" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Hafize Gürkan'a teşekkürlerini ifade ederek, "Hem mütevazi bir şekilde bu projeyi hayata geçirirken hem de örnek bir kooperatifçiliğin Malatya'mızda nasıl olması gerektiği noktasında çalışma yapan, Bakanlıklarla da ortak hareket eden ve bu anlamda Malatya'nın unutulmaya yüz tutmuş tohumlarını tekrar Malatya'da canlandırarak organik tarımı destekleyen, sözleşmeli tarımı destekleyen bir anlayışı ortaya koydukları için Başta Hafize Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim inancımız ve bizim kooperatifçilik anlayışımız, dayanışma ve yardımlaşma anlayışımız esasında başkalarının mutluluğu üzerine kuruludur" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra programda "Hedik" olarak tabir edilen kaynatılmış bulgur ikramı yapıldı. Daha sonra Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılış kurdelesi kesilerek kooperatif merkezi gezildi. Programda ayrıca Başkan Gürkan'a Hekimhan Kurşunlu'dan Organik Tarım Birlik Başkanı İbrahim Berktaş'ın vefat etmeden önce hazırladığı dokuma tablosu, kızı Yonca Gülbay tarafından takdim edildi. Başkan Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan'a da Şükran Tatar tarafından hazırlanan bir tablo hediye edildi.

Maldi Ana markası oluşturuldu

Malatya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 2020 Ocak ayında kurulmuş ve ortaklarının tamamına yakını kadın girişimci ve çiftçi kadınlardan oluşuyor.

Kooperatif, Tarım ve hayvancılıkla uğraşan başta kadınlar olmak üzere çiftçilerden mahsullerini arada aracı olmadan alıp işleyerek, katma değerli ürün haline getirip "Maldi Ana" markası ile ulusal ve uluslararası sektör pazarlarında gerek toptan ve gerekse perakende nihai tüketicilere satışını gerçekleştirecek. - MALATYA

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:20

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya kadın girişimi kooperatifi açıldı - Son Dakika

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